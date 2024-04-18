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Загроза зберігається: у Дніпрі втретє за годину пролунав потужний вибух

Сьогодні 11:06
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Дуже гучний день у Дніпрі.

Новости Днепра про Загроза зберігається: у Дніпрі втретє за годину пролунав потужний вибух

У Дніпрі втретє за годину чутно потужні вибухи. 

Голова облради Микола Лукашук попереджує про небезпеку. 

Загроза зберігається. Будьте в укриттях! Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких! – написав Лукашук у своєму телеграмі. 

Тривога розпочалася о 10:18, після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики зі Сходу. Згодом пролунав перший вибух. Станом на 11:04 загроза зберігається. 

Офіційної інформації про жертви чи руйнування наразі немає. 

За можливості залишайтеся в укриттях, або хоча б подалі від вікон. 

У Повітряних силах ЗСУ о 11:12 повідомили, що ракетний обстріл зі Сходу триває. 

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