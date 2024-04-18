Загроза зберігається: у Дніпрі втретє за годину пролунав потужний вибух

Дуже гучний день у Дніпрі.

У Дніпрі втретє за годину чутно потужні вибухи.

Голова облради Микола Лукашук попереджує про небезпеку.

Загроза зберігається. Будьте в укриттях! Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких! – написав Лукашук у своєму телеграмі.

Тривога розпочалася о 10:18, після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики зі Сходу. Згодом пролунав перший вибух. Станом на 11:04 загроза зберігається.

Офіційної інформації про жертви чи руйнування наразі немає.

За можливості залишайтеся в укриттях, або хоча б подалі від вікон.

У Повітряних силах ЗСУ о 11:12 повідомили, що ракетний обстріл зі Сходу триває.

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