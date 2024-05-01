На Днепропетровщине дядя развращал 5-летнюю племянницу

В Днепропетровской области задержан мужчина, который развращал свою 5-летнюю племянницу.

31-летний житель Синельниково подозревается в растлении несовершеннолетней племянницы.

Правоохранителям о преступлении сообщила мама 5-летней девочки, которая рассказала, что ее родственник в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении своей малолетней племянницы. Женщина узнала это от психолога, к которому обратилась за помощью, когда заметила, что ее дочь имеет подавленное эмоциональное состояние.

Во время откровенного разговора с психологом девочка рассказала о своем дяде, который заставлял ее совершать развратные действия, а затем запугал ее, чтобы она об этом не рассказывала взрослым.

Это длилось более полугода. Мужчина выбирал время, когда взрослых не было дома.

Дядю-извращенца задержали почти сразу после того, как мать пострадавшей обратилась к правоохранителям. Ему объявили о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Следствие продолжается.

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