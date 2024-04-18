Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину беспілотниками

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі окупанти атакували область безпілотниками. Один шахед захисники неба знищили над Криворізьким районом, — йдеться у дописі голови ОВА.
Дісталося й нікопольським громадам. Вночі ворог скерував чотири дрони по Нікопольщині – одному з сіл Мирівської громади.
Внаслідок удару пошкоджені 2 приватні будинки та авто. Загиблих та травмованих немає.
Вчора ворог вгатив ракетою по Синельниківському району, люди також не постраждали.
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