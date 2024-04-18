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Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину беспілотниками

Сьогодні 07:59
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Ворог знову цілив з беспілотників по Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину беспілотниками

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі окупанти атакували область безпілотниками. Один шахед захисники неба знищили над Криворізьким районом, — йдеться у дописі голови ОВА.

Дісталося й нікопольським громадам. Вночі ворог скерував чотири дрони по Нікопольщині – одному з сіл Мирівської громади. 

Внаслідок удару пошкоджені 2 приватні будинки та авто. Загиблих та травмованих немає.

Вчора ворог вгатив ракетою по Синельниківському району, люди також не постраждали.

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Новости Днепра про Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину беспілотникамиУкраїнська

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