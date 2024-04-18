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В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

Сьогодні 13:42
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Но это только фейки.
Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

Фото условное

В четверг, 18 апреля, жители Днепра слышали несколько взрывов. Позже выяснилось, что прилеты произошли в Днепровском районе. В результате попадания вражеских ракет пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Оба в больнице в тяжелом состоянии.

На фоне этих новостей в соцсетях начали распространять информацию о том, что попадание якобы было в промышленное предприятие “со страшной химией”.

Граждан призвали “закрыть окна и посидеть сегодня дома”. Впрочем, эта информация не соответствует действительности, отмечают в телеграм-канале “Стоп. Фейк. Днепр».

“Информация о “страшной химии” НЕ является правдивой! Сообщения с паническими высказываниями и нет никаких аргументов или доказательств. Не распространяйте паническое настроение среди населения! Доверяйте только проверенным источникам! Ждем официальной информации от военной администрации”, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозе

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Новости Днепра про В Днепре после взрывов начали распространять фейки о химической угрозеУкраїнська

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