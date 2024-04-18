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Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Сегодня 07:59
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Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.

Новости Днепра про Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью оккупанты атаковали область беспилотниками. Один шахед защитники неба уничтожили над Криворожским районом, говорится в сообщении главы ОВА.

Досталось и никопольским общинам. Ночью враг направил четыре дрона по Никопольщине – одному из сел Мировской общины.

В результате удара повреждены 2 частных дома и авто. Погибших и травмированных нет.

Вчера враг выпустил ракету по Синельниковскому району, люди также не пострадали.

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