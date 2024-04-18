Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью оккупанты атаковали область беспилотниками. Один шахед защитники неба уничтожили над Криворожским районом, говорится в сообщении главы ОВА.
Досталось и никопольским общинам. Ночью враг направил четыре дрона по Никопольщине – одному из сел Мировской общины.
В результате удара повреждены 2 частных дома и авто. Погибших и травмированных нет.
Вчера враг выпустил ракету по Синельниковскому району, люди также не пострадали.
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