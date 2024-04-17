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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкони

У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкони

Сьогодні 20:12
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На проспекті Яворницького розсипаються балкони.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкони

У Дніпрі чимало старих будівель, які потребують ремонту. Особливо багато проблем з балконами, які починають розсипатися на шматки. І якщо значна частина фасадів тільки візуально непривабливі, то деякі з аварійних споруд становлять загрозу для перехожих. 

На проспекті Дмитра Яворницького, 79 вже не вперше обсипаються балкони, повідомляє дніпрянка Марія. За словами жінки, під ними ходять люди і паркують авто, які вже ставали жертвами “прильотів” будматеріалів.

На щастя, якщо можна так сказати, поки жертвами були лише автівки, а не люди. Чи є можливість відремонтувати низи балконів, щоб вони припинили осипалися? – запитала Марія. 

На фото, які надала Марія видно, що балкони дійсно потребують укріплення. Знизу видніються шматки цегли, як от-от відпадуть. 

У Громадській раді Дніпра повідомили, що аварійні балкони обстежать за допомогою спецтехніки. 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкони

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкониУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкониРусский

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