У Дніпрі на проспекті Яворницького на голови людей обсипаються аварійні балкони

На проспекті Яворницького розсипаються балкони.

У Дніпрі чимало старих будівель, які потребують ремонту. Особливо багато проблем з балконами, які починають розсипатися на шматки. І якщо значна частина фасадів тільки візуально непривабливі, то деякі з аварійних споруд становлять загрозу для перехожих.

На проспекті Дмитра Яворницького, 79 вже не вперше обсипаються балкони, повідомляє дніпрянка Марія. За словами жінки, під ними ходять люди і паркують авто, які вже ставали жертвами “прильотів” будматеріалів.

На щастя, якщо можна так сказати, поки жертвами були лише автівки, а не люди. Чи є можливість відремонтувати низи балконів, щоб вони припинили осипалися? – запитала Марія.

На фото, які надала Марія видно, що балкони дійсно потребують укріплення. Знизу видніються шматки цегли, як от-от відпадуть.

У Громадській раді Дніпра повідомили, що аварійні балкони обстежать за допомогою спецтехніки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: