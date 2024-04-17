В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы

На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.

В Днепре немало старых зданий, нуждающихся в ремонте. Особенно много проблем с балконами, которые начинают рассыпаться на куски. И если значительная часть фасадов только визуально непривлекательна, то некоторые из аварийных сооружений представляют угрозу для прохожих.

На проспекте Дмитрия Яворницкого, 79 уже не в первый раз осыпаются балконы, сообщает днепрянка Мария. По словам женщины, под ними ходят люди и паркуют авто, которые уже становились жертвами «прилетов» стройматериалов.

К счастью, если можно так сказать, пока жертвами были только автомобили, а не люди. Есть ли возможность отремонтировать низы балконов, чтобы они перестали осыпаться? – спросила Мария.

На фото, предоставленных Марией, видно, что балконы действительно нуждаются в укреплении. Снизу виднеются куски кирпича, как вот-вот отпадут.

В Громадской раде Днепра сообщили, что аварийные балконы обследуют с помощью спецтехники.

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