В Днепре жители Новокодацкого района остались без воды

Из-за повреждения водопровода некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал» в соцсетях.

Без воды сегодня остались абоненты по следующим адресам:

улица Узбекская;

улица Прямая;

переулок Прямой;

переулок Волынский;

переулок Бойчуковский;

переулок Волновахи.

Инцидент произошел из-за повреждения водопровода по переулку Волновахи, дом 5.

Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в течение дня.

Cегодня мы писали о том, что в Днепре горел дом на улице Профессиональной.

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