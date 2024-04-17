В Днепре жители Новокодацкого района остались без воды

Об этом сообщает КП «Днепропроводоканал» в соцсетях.
Без воды сегодня остались абоненты по следующим адресам:
Инцидент произошел из-за повреждения водопровода по переулку Волновахи, дом 5.
Коммунальщики обещают возобновить водоснабжение в течение дня.
Cегодня мы писали о том, что в Днепре горел дом на улице Профессиональной.
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Автор:
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Сегодня ночью в Днепре произошел пожар.
Оккупационные войска снова обстреливали Днепропетровщину.
Вчера, в 20:09, спасателям города Днепр поступило сообщение о пожаре.
Хорошего дня, друзья!
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