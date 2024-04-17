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У Дніпрі на вулиці Професійній горів житловий будинок

Сьогодні 06:53
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Вчора, о 20:09, до рятувальників міста Дніпро надійшло повідомлення про пожежу.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Професійній горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Професійній Новокодацького району міста.

По прибуттю до місця виклику, рятувальники узялися до гасіння пожежі, що сталася в одноповерховому житловому будинку. Вогнем пошкоджено майно на площі 20 кв. м, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь локалізували через пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Кривому Розі знову активізувалися “туалетні піромани”.

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