В Днепре на улице Ржаная потушили горящий дом

Сегодня ночью в Днепре произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около половины второй ночи на улице Житня, Самарского района города.

По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что горит крыша одноэтажного дома на площади 100 кв. м, говорится в сообщении спасателей.

Огонь удалось потушить спустя время. Погибших и травмированных нет.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре горел жилой дом по улице Профессиональной.

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