В Днепре на улице Ржаная потушили горящий дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел около половины второй ночи на улице Житня, Самарского района города.
По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что горит крыша одноэтажного дома на площади 100 кв. м, говорится в сообщении спасателей.
Огонь удалось потушить спустя время. Погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре горел жилой дом по улице Профессиональной.
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