Туалетні піромани не вгамовуються: у Кривому Розі знову підпалили вуличну вбиральню

У Кривому Розі продовжують палити вбиральні. Буквально тиждень тому постраждав туалет на вулиці Свято Миколаївській у Центрально-Міському районі Кривого Рогу, і ось нова “жертва”.
Центрально-міський район Кривого Рогу часто потерпає від дій вандалів, які взяли моду підпалювати туалети біля укриттів.
Про це у Facebook повідомила голова району Катерина Белоусова.
“В мене немає слів, якими б я описала своє обурення. Знов акт вандалізму, знову спалили біотуалет що поряд з укриттям, агов, це вже четвертий! Люди, будьте чемними!” – написала вона.
Цього разу піромани підпалили туалети у Гданцівському парку.
Нагадаємо, туалетні піромани і раніше спалювали громадські вбиральні біля укриттів в Кривому Розі. За цей рік це вже втретє.
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