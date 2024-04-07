У Кривому Розі вандали знову спалили біотуалет біля укриття

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Інцидент стався біля модульного укриття на вулиці Свято-Миколаївській в Центрально-Міського району Кривого Рогу.
Хтось систематично знищує комунальну власність вже не перший місяць поспіль.
Два місяці тому вандали дощенту спалили вбиральню на проспекті Центральному в Кривому Розі.
Наприкінці минулого року вандали спалили туалет на площі Визволення.
Хто причетний до цих актів вандалізму досі невідомо, як і мотиви подібних вчинків.
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