Туалетные пироманы не унимаются: в Кривом Роге снова подожгли уличную уборную

В Кривом Роге продолжают жечь туалеты. Буквально неделю назад пострадал туалет на улице Свято-Николаевской в Центрально-Городском районе Кривого Рога, и вот появилась новая «жертва».
Центрально-городской район Кривого Рога часто страдает от действий вандалов, принявших моду поджигать туалеты возле укрытий.
Об этом в Facebook сообщила глава района Екатерина Белоусова.
«У меня нет слов, которыми бы я описала свое возмущение. Снова акт вандализма, снова сожгли биотуалет что рядом с укрытием, эй, это уже четвертый! Люди, будьте вежливы!» – написала она.
На этот раз пироманы подожгли туалеты в Гданцевском парке.
Напомним, туалетные пироманы и раньше сжигали общественные туалеты возле укрытий в Кривом Роге. За этот год это уже в третий раз.
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