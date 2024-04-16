В Днепре на улице Орловская сгорел автомобиль

В Днепре вчера, в 20:23, сгорел автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Орловска Новокодацкого района города.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек автомобиля Mercedes и существует угроза распространения пожара на салон. Общая площадь пожара составила 4 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь удалось потушить через 20 минут. В результате пожара погибших и травмированных нет.

Недавно мы писали о том, что спасатели ликвидировали последствия вчерашнего ненастья в Днепре.

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