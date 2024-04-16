В Днепре на улице Орловская сгорел автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Орловска Новокодацкого района города.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что огнем охвачен моторный отсек автомобиля Mercedes и существует угроза распространения пожара на салон. Общая площадь пожара составила 4 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь удалось потушить через 20 минут. В результате пожара погибших и травмированных нет.
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