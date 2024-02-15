Спалили дощенту: у Кривому Розі вандали систематично знищують біотуалети

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вандали взялися за знищення біотуалетів.

Криворізьким вандалам муляють очі біотуалети, які встановили біля модульних укриттів. Днями дощенту спалили вбиральню на проспекті Центральному в Кривому Розі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Як зауважують містяни, це вже не вперше, коли у Кривому Розі нищать біотуалети. Кілька місяців тому постраждали вбиральні на проспекті Металургів та площі Визволення. Одну з конструкцій підпалили, а іншу спаплюжили, повиривавши дроти та світильники.

Криворіжці зазначають, що як тільки укриття з’явилися на вулицях міста, невідомі почали над ними всіляко знущатися. Поки що затримали вандалів не вдалося.

Нагадаємо, раніше житель Кривого Рогу скаржився на модульні укриття до яких неможливо добратися людині на візку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: