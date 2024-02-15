Була на чергуванні: у Дніпрі рятують постраждалу під час удару по лікарні в Селидовому

У лікарні Дніпра рятують жінку, яка постраждала під час ракетного удару по медзакладу в Селидовому на Донеччині.

50-річну Аллу доправили до Дніпра з Селидового. У ніч на 14 лютого, коли росіяни обстріляли лікарню, вона була на нічному чергуванні. У важкому стані жінку ушпиталили до лікарні. У постраждалої проникаюча черепно-мозкова травма, забій мозку та скальповані рани обличчя. Переламані більш як 10 лицьових кісток, а також є осколкові поранення всього тіла.

Там лежалі хворі люди. Жінки готувались народжувати дітей. Лікарі з медсестрами виконували важкі операції. Але ворожа ракета поцілила прямісінько в медичний заклад, – коментує головний лікар одного із медзакладів Дніпра Сергій. Дніпровські реаніматологи другу добу борються за життя Алли. Весь цей час її донька Марія спілкується з лікарями телефоном, бо переживає, але не може кинути дітей в Селидовому, аби приїхати до мами.

Пані Алла вже прийшла до тями, але все ще у важкому стані та потребує лікування.

Жінка, яка була на чергуванні, перенесла через себе страшенний ракетний удар, який руйнує все її подальше життя, – розповідають дніпровські медики.

Удар по Селидовому на Донеччині – що відомо?

У ніч на 14 лютого війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на Селидове. Спочатку вдарили по будинку, а потім по лікарні. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 людей, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку, зауважують правоохоронці.

Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Через удар по лікарні загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в медзакладі на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 9 років.

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