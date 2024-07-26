Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

У Кривому Розі, а саме у водному каналі Покровського району здохли сотні риб. Про це повідомляє місцеве видання “Перший Криворізький”.
Повідомляється, що вода в каналі покрита дивною плівкою невідомого походження. Відомо, що раніше цей канал використовували для зрошення полів та городів неподалік від нього, однак останні роки рівень води в каналі значно нижчий. Канал проходить через вулицю Електрозаводська, неподалік від заводу “Агролайт”.
На поверхні каналу нині лежать сотні карасів та краснопірок. Подохли також щуки, які запливали у водойму.
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