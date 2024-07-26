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  • Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

Сьогодні 17:05
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На Криворіжжі зафіксували масовий мор риби.

Новости Днепра про Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

У Кривому Розі, а саме у водному каналі Покровського району здохли сотні риб. Про це повідомляє місцеве видання “Перший Криворізький”.

Повідомляється, що вода в каналі покрита дивною плівкою невідомого походження. Відомо, що раніше цей канал використовували для зрошення полів та городів неподалік від нього, однак останні роки рівень води в каналі значно нижчий. Канал проходить через вулицю Електрозаводська, неподалік від заводу “Агролайт”.

На поверхні каналу нині лежать сотні карасів та краснопірок. Подохли також щуки, які запливали у водойму. 

Новости Днепра про Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

Новости Днепра про Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор риби

Нагадаємо, на Дніпропетровщині обміліла річка Саксагань – що кажуть у Міндовкіллі. 

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Новости Днепра про Сотні дохлих карасів та краснопірок: на Дніпропетровщині зафіксували масштабний мор рибиУкраїнська

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