Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Криворожским вандалам мозолят глаза биотуалеты, которые установили возле модульных укрытий. На днях до основания сожгли туалет на проспекте Центральном в Кривом Роге.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Как отмечают горожане, это уже не первый раз, когда в Кривом Роге уничтожают биотуалеты. Несколько месяцев назад пострадали кабинки на проспекте Металлургов и площади Освобождения. Одну из конструкций подожгли, а другую осквернили, вырвав провода и светильники.

Криворожцы отмечают, что как только укрытия появились на улицах города, неизвестные стали над ними всячески издеваться. Пока задержать вандалов не удалось.

Напомним, ранее житель Кривого Рога жаловался на модульные укрытия, до которых невозможно добраться человеку на коляске.

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