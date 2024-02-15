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Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

Сегодня 18:04
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В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Новости Днепра про Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

Криворожским вандалам мозолят глаза биотуалеты, которые установили возле модульных укрытий. На днях до основания сожгли туалет на проспекте Центральном в Кривом Роге.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Как отмечают горожане, это уже не первый раз, когда в Кривом Роге уничтожают биотуалеты. Несколько месяцев назад пострадали кабинки на проспекте Металлургов и площади Освобождения. Одну из конструкций подожгли, а другую осквернили, вырвав провода и светильники.

Криворожцы отмечают, что как только укрытия появились на улицах города, неизвестные стали над ними всячески издеваться. Пока задержать вандалов не удалось.

Новости Днепра про Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

Напомним, ранее житель Кривого Рога жаловался на модульные укрытия, до которых невозможно добраться человеку на коляске.

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Новости Днепра про Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалетыУкраїнська Новости Днепра про Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалетыРусский

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