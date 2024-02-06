Пандус є, але заїхати не вийде: у Кривому Розі чоловік на інвалідному візку не потрапив до укриття

У Кривому Розі на Дніпропетровщині люди на візку не зможуть потрапити до укриття, хоча пандус біля нього встановлений.

Попри те, що біля мобільного укриття був пандус, чоловік, який пересувається на візку, не зміг туди заїхати. На проблему звернув увагу очільник ГО “Рух без меж” Юрій Понькін.

Пан Юрій пересувається на візку, тому добре знає всі труднощі життя людини з інвалідністю. На жаль, українські міста досі не пристосовані для маломобільних містян.

Юрій на своїй Facebook-сторінці показав, як доводиться добиратися до укриття людям, які пересуваються на візку. Якщо коротко – то ніяк. Адже пандус є, але через те, що навколо укриття купа бордюрів, дістатися до нього без сторонньої допомоги важко.

Якщо пандуси будують – значить це комусь потрібно! В Кривому Розі це – Галочка. Саме для галочки, а не Юрочки і Наталочки недоумки з міського виконкому роблять ОЦЕ. Два роки війни. Жодного бордюру не прибрано в місті. Ви вже бачите на вулицях ветеранів у кріслах? І не побачите – їх не чекають криворізькі джунглі, – написав Юрій.

Свої пригоди Юрій показав на відео.

Спойлер: підібратися до укриття не вдалося з жодної сторони, хоча автору відео навіть довелося вибудувати шлях через проїзну частину.

Зверніть увагу: скаргу на зачинене/недоступне укриття можна лишити тут: https://t.me/open_shelter_bot

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