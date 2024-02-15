У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Тут рідні та близькі полеглих воїнів встановлюють прапорці з їхніми іменами.
Також на цьому місці був банер “Алея пошани”, який зрізали невідомі.
Ось так це місце виглядало раніше:
А так зараз:
Банер невідомі забрали з собою, а стяжки, на яких він тримався, залишили:
У поліції журналісту dnepr.info повідомили, що звернень щодо цього від громадян не було.
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