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У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Сьогодні 14:45
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На проспекті Дмитра Яворницького, навпроти міської ради, з'явився імпровізований меморіальний комплекс.

Тут рідні та близькі полеглих воїнів встановлюють прапорці з їхніми іменами.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Також на цьому місці був банер “Алея пошани”, який зрізали невідомі.  

Ось так це місце виглядало раніше:

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

А так зараз:

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Банер невідомі забрали з собою, а стяжки, на яких він тримався, залишили:

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

У поліції журналісту dnepr.info повідомили, що звернень щодо цього від громадян не було.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)Русский

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