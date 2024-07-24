У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів

Чоловік заявив, що навіть не знав про розлучення зі своєю дружиною, оскільки був на військовій службі.

Справу чоловіка, який просив звільнити його від сплати аліментів, розглядав Довгинцівський районний суд Кривого Рогу, пише Кривий Ріг LIFE”.

Наразі чоловік, батько 7 дітей, перебуває на військовій службі, а про те, що дружина подала на розлучення, він навіть не знав. Криворіжець не погоджується з рішенням про сплату ¼ частини на утримання дітей з 28 серпня 2023 року, оскільки з 2019 року діти проживали з ним і він піклувався про їх виховання та добробут.

У суді чоловік заявив, що ексдружина веде аморальний спосіб життя, через що її затримували правоохоронці, а також жінка не приділяє уваги дітям – це і стало причиною постійних сварок подружжя.

Втім, у суді ексдружина пояснила, що за останні роки покращила життя своєї родини. Доказом цього стали акти про обстеження умов проживання матері й 7 дітей за підписом начальника відділу соціального захисту Трудолюбівської сільської ради. Діти мають належні умови проживання, їжу, одяг, місця для навчання та відпочинку тощо.

Суд відмовив чоловіку в проханні про звільнення його від аліментів. Батько і надалі повинен сплачувати визначену суму на утримання своїх сімох дітей до досягнення ними повноліття.