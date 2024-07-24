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  • У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів

У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів

Сьогодні 20:56
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Чоловік заявив, що навіть не знав про розлучення зі своєю дружиною, оскільки був на військовій службі.

Новости Днепра про У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів

Справу чоловіка, який просив звільнити його від сплати аліментів, розглядав Довгинцівський районний суд Кривого Рогу, пише Кривий Ріг LIFE”.

Наразі чоловік, батько 7 дітей, перебуває на військовій службі, а про те, що дружина подала на розлучення, він навіть не знав. Криворіжець не погоджується з рішенням про сплату ¼ частини на утримання дітей з 28 серпня 2023 року, оскільки з 2019 року діти проживали з ним і він піклувався про їх виховання та добробут.

У суді чоловік заявив, що ексдружина веде аморальний спосіб життя, через що її затримували правоохоронці, а також жінка не приділяє уваги дітям – це і стало причиною постійних сварок подружжя. 

Втім, у суді ексдружина пояснила, що за останні роки покращила життя своєї родини. Доказом цього стали акти про обстеження умов проживання матері й 7 дітей за підписом начальника відділу соціального захисту Трудолюбівської сільської ради. Діти мають належні умови проживання, їжу, одяг, місця для навчання та відпочинку тощо.

Суд відмовив чоловіку в проханні про звільнення його від аліментів. Батько і надалі повинен сплачувати визначену суму на утримання своїх сімох дітей до досягнення ними повноліття.

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Новости Днепра про У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментівУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментівРусский

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