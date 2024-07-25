На території “Арселору” в Кривому Розі сталася пожежа: постраждали робітники

У четвер, 25 липня, у місті Кривий Ріг на підприємстві ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” в процесі виробничої діяльності сталася пожежа. Про це повідомив очільник Криворізького району Євген Ситниченко.
На місце займання одразу виїхали бригади ДСНС. Внаслідок пожежі на підприємстві ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” постраждали троє чоловіків 54, 50 та 48 років. З опіками середньої тяжкості їх ушпиталили до лікарні міста Кривий Ріг.
Причиною займання став витік мастила.
Станом на 17:24 пожежу на підприємстві ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” ліквідовано.
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