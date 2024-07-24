У Кривому Розі посеред вулиці нетверезий чоловік розмахував лезом

У Кривому Розі на зупинці громадського транспорту чоловік розмахував лезом.

У Кривому Розі на зупинці громадського транспорту, що знаходиться на вулиці Піхотинська, невідомий чоловік у нетверезому стані розмахував лезом перед перехожими.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кривого Рогу.

За інформацією очевидців, які звернулися до патрульних, чоловік вживав алкогольні напої посеред вулиці, а також мав при собі предмет, схожий на лезо.

Коли правоохоронці попередили 35-річного громадянина про проведення поверхневої перевірки, той дістав з кишені лезо та почав лаятись на патрульних.

Намагаючись втекти, правопорушник забіг до транспорту, сховавши гострий предмет назад у кишеню, однак поліціянти запобігли втечі – повалили чоловіка на підлогу та затримали.

Чоловіка передали слідчим. На щастя, ніхто не постраждав.

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