У Дніпрі рибалок можуть оштрафувати на 3,5 тис. грн: у чому річ

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З 15 лютого у Дніпрі та області починається заборона на вилов щуки. Діятиме обмеження на період нересту — до 31 березня.

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Заборона поширюється на всі рибогосподарські водні об’єкти (та їх частини) області.

Щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.

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