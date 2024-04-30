На Днепропетровщине ссора между гражданскими супругами закончилась поножовщиной

28 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Царичанском районе 40-летний мужчина получил ножевое ранение. На место выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители выяснили, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой женщина ударила потерпевшего ножом в грудь. Полицейские задержали нападавшую в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
29 апреля следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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