Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по бадминтону

С 18 по 21 апреля в Ивано-Франковске проходил чемпионат Украины по бадминтону среди юношей и девушек 2012 г. р. и младше. Всего участие в соревнованиях приняли 86 участников из разных городов нашей страны.
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 6 медалей:
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе.
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