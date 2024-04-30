Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по бадминтону

Поздравляем!

С 18 по 21 апреля в Ивано-Франковске проходил чемпионат Украины по бадминтону среди юношей и девушек 2012 г. р. и младше. Всего участие в соревнованиях приняли 86 участников из разных городов нашей страны.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 6 медалей:

Серебро и бронза — Кононенко Ульяна;

Серебро — Ивченко Мария;

Две бронзы — Зубарь Артем;

Бронза — Анищенко Николай.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе.

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