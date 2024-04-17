Ворог атакував Нікополь: після артобстрілу постраждала жінка

Окупаційні війська знову обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Близько опівночі ворог застосував важку артилерії. Цілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині.

Зранку ворог знову обстріляв районний центр. Внаслідок атаки постраждала 63-річна жінка.

Пошкоджена гімназія, дві приватні оселі та лінія електропередач.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі горів будинок на вулиці Професійній.

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