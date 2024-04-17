Ворог атакував Нікополь: після артобстрілу постраждала жінка

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Спрямував на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Близько опівночі ворог застосував важку артилерії. Цілили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині.
Зранку ворог знову обстріляв районний центр. Внаслідок атаки постраждала 63-річна жінка.
Пошкоджена гімназія, дві приватні оселі та лінія електропередач.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі горів будинок на вулиці Професійній.
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