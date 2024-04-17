Враг атаковал Никополь: после артобстрела пострадала женщина

Оккупационные войска снова обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек, — говорится в сообщении главы ОВА.

Около полуночи враг применил тяжелую артиллерию. Целили по Мировской общине Никопольщины.

Утром враг снова обстрелял районный центр. В результате атаки пострадала 63-летняя женщина.

Повреждена гимназия, два частных дома и линия электропередач.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре горел дом по улице Профессиональной.

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