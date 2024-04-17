Враг атаковал Никополь: после артобстрела пострадала женщина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вечером агрессор дважды бил по Никополю. Направил на город дроны. Повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек, — говорится в сообщении главы ОВА.
Около полуночи враг применил тяжелую артиллерию. Целили по Мировской общине Никопольщины.
Утром враг снова обстрелял районный центр. В результате атаки пострадала 63-летняя женщина.
Повреждена гимназия, два частных дома и линия электропередач.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре горел дом по улице Профессиональной.
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