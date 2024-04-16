В Днепре спасают кошку-британку, которую владельцы бросили в закрытой квартире без еды и воды

Кошку спасли из закрытой квартиры соседи предыдущих владельцев животного. Четырехлапая более недели провела в доме без воды и еды, пока люди не нашли способ открыть дверь.
Кошка Ириска имеет серьезное воспаление уха. За неделю болезнь сильно прогрессировала. К голоду и обезвоживанию добавились гнойные раны. В ветклинику животное попало в критическом состоянии.
Как рассказала волонтер Ольга Уманчик, еще немного, и гной попал бы в мозг — тогда бы Ириску спасти не удалось. В ветклинике кошке сделали операцию и полностью удалили почти сгнившее ухо.
В настоящее время кошка нуждается в медикаментозном лечении на стационаре. Чтобы кошку не выгнали из ветклиники и продолжили ее лечение, убежище должно оплатить проведенную операцию. Денег на это нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о помощи.
Перечислить средства для лечения Ириски можно по реквизитам.
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