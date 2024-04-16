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  • В Днепре спасают кошку-британку, которую владельцы бросили в закрытой квартире без еды и воды

В Днепре спасают кошку-британку, которую владельцы бросили в закрытой квартире без еды и воды

Сегодня 16:19
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Кошку оставили в закрытой квартире в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре спасают кошку-британку, которую владельцы бросили в закрытой квартире без еды и воды

Кошку спасли из закрытой квартиры соседи предыдущих владельцев животного. Четырехлапая более недели провела в доме без воды и еды, пока люди не нашли способ открыть дверь.

Кошка Ириска имеет серьезное воспаление уха. За неделю болезнь сильно прогрессировала. К голоду и обезвоживанию добавились гнойные раны. В ветклинику животное попало в критическом состоянии.

Как рассказала волонтер Ольга Уманчик, еще немного, и гной попал бы в мозг — тогда бы Ириску спасти не удалось. В ветклинике кошке сделали операцию и полностью удалили почти сгнившее ухо.

В настоящее время кошка нуждается в медикаментозном лечении на стационаре. Чтобы кошку не выгнали из ветклиники и продолжили ее лечение, убежище должно оплатить проведенную операцию. Денег на это нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о помощи.

Перечислить средства для лечения Ириски можно по реквизитам.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благотворительная помощь для британки Дымки-Ириски»

 

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