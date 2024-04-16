В Днепре спасают кошку-британку, которую владельцы бросили в закрытой квартире без еды и воды

Кошку оставили в закрытой квартире в Днепре.

Кошку спасли из закрытой квартиры соседи предыдущих владельцев животного. Четырехлапая более недели провела в доме без воды и еды, пока люди не нашли способ открыть дверь.

Кошка Ириска имеет серьезное воспаление уха. За неделю болезнь сильно прогрессировала. К голоду и обезвоживанию добавились гнойные раны. В ветклинику животное попало в критическом состоянии.

Как рассказала волонтер Ольга Уманчик, еще немного, и гной попал бы в мозг — тогда бы Ириску спасти не удалось. В ветклинике кошке сделали операцию и полностью удалили почти сгнившее ухо.

В настоящее время кошка нуждается в медикаментозном лечении на стационаре. Чтобы кошку не выгнали из ветклиники и продолжили ее лечение, убежище должно оплатить проведенную операцию. Денег на это нет, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян о помощи.

Перечислить средства для лечения Ириски можно по реквизитам.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга Картки для допомоги: 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благотворительная помощь для британки Дымки-Ириски»

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