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  • У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

Сьогодні 16:19
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Кішку залишили в зачиненій квартирі в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

Кішку врятували із зачиненої квартири сусіди попередніх господарів тварини. Чотирилапа понад тиждень провела у помешканні без води та їжі, поки люди не знайшли спосіб відкрити двері. 

Кішка Іриска має серйозне запалення вуха. За тиждень хвороба прогресувала. До голоду та зневоднення додалися гнійні рани. До ветклініки тварина потрапила у критичному стані. 

Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, ще трохи, і гній потрапив би до мозку – тоді б Іриску врятувати не вдалося. У ветклініці кішці зробили операцію та повністю видалили вухо, яке майже згнило. 

Нині кішка потребує медикаментозного лікування на стаціонарі. Аби кішку не вигнали з ветклініки, та продовжили її лікування, притулок має сплатити за проведену операцію. Грошей на це немає, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян про допомогу. 

Перерахувати кошти на лікування Іриски можна за реквізитами.
 

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благотворительная помощь для британки Дымки-Ириски”

 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та водиУкраїнська

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