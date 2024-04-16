У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

Кішку залишили в зачиненій квартирі в Дніпрі.

Кішку врятували із зачиненої квартири сусіди попередніх господарів тварини. Чотирилапа понад тиждень провела у помешканні без води та їжі, поки люди не знайшли спосіб відкрити двері.

Кішка Іриска має серйозне запалення вуха. За тиждень хвороба прогресувала. До голоду та зневоднення додалися гнійні рани. До ветклініки тварина потрапила у критичному стані.

Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, ще трохи, і гній потрапив би до мозку – тоді б Іриску врятувати не вдалося. У ветклініці кішці зробили операцію та повністю видалили вухо, яке майже згнило.

Нині кішка потребує медикаментозного лікування на стаціонарі. Аби кішку не вигнали з ветклініки, та продовжили її лікування, притулок має сплатити за проведену операцію. Грошей на це немає, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян про допомогу.

Перерахувати кошти на лікування Іриски можна за реквізитами.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга Картки для допомоги: 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благотворительная помощь для британки Дымки-Ириски”

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