У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

Кішку врятували із зачиненої квартири сусіди попередніх господарів тварини. Чотирилапа понад тиждень провела у помешканні без води та їжі, поки люди не знайшли спосіб відкрити двері.
Кішка Іриска має серйозне запалення вуха. За тиждень хвороба прогресувала. До голоду та зневоднення додалися гнійні рани. До ветклініки тварина потрапила у критичному стані.
Як розповіла волонтерка Ольга Уманчик, ще трохи, і гній потрапив би до мозку – тоді б Іриску врятувати не вдалося. У ветклініці кішці зробили операцію та повністю видалили вухо, яке майже згнило.
Нині кішка потребує медикаментозного лікування на стаціонарі. Аби кішку не вигнали з ветклініки, та продовжили її лікування, притулок має сплатити за проведену операцію. Грошей на це немає, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян про допомогу.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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