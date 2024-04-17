В Днепре горел на улице Профессиональный жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Профессиональной Новокодацкого района города.
По прибытии к месту вызова спасатели приступили к тушению пожара, произошедшего в одноэтажном жилом доме. Огнем повреждено имущество на площади 20 кв. м, говорится в сообщении спасателей.
Огонь локализовали через полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет.
Недавно мы сообщали о том, что в Кривом Роге снова активизировались «туалетные пироманы».
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