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В Днепре горел на улице Профессиональный жилой дом

Сегодня 06:53
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Вчера, в 20:09, спасателям города Днепр поступило сообщение о пожаре.

Новости Днепра про В Днепре горел на улице Профессиональный жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Профессиональной Новокодацкого района города.

По прибытии к месту вызова спасатели приступили к тушению пожара, произошедшего в одноэтажном жилом доме. Огнем повреждено имущество на площади 20 кв. м, говорится в сообщении спасателей.

Огонь локализовали через полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет.

Недавно мы сообщали о том, что в Кривом Роге снова активизировались «туалетные пироманы».

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