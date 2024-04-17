В Днепре горел на улице Профессиональный жилой дом

Недавно мы сообщали о том, что в Кривом Роге снова активизировались «туалетные пироманы».

Огонь локализовали через полчаса. К счастью, погибших и травмированных нет.

По прибытии к месту вызова спасатели приступили к тушению пожара, произошедшего в одноэтажном жилом доме. Огнем повреждено имущество на площади 20 кв. м, говорится в сообщении спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера, в 20:09, спасателям города Днепр поступило сообщение о пожаре.

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