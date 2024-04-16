Житель Днепра на моноколесе мчался по дороге со скоростью 80 км/ч, держа в руке попугая (ВИДЕО)

На Березинке заметили мужчину, который мчался на моноколесе со скоростью 80 км/ч. «Шумахера», запечатлел один из водителей, а видео выложили в местном тг-канале «Просто Днепр».
По словам водителя, незнакомец ехал со скоростью 80 км/ч, а в руках держал клетку с попугаем. В сети шутят, что мужчина показывал птице, как нужно летать.
На обнародованном видео видно, что водитель моноколеса жестами «поздоровался» с автомобилистом, который снимал его на телефон.
Днепряне надеются, что мужчина успел добраться до пункта назначения целым и невредимым. На такой скорости очень трудно управлять моноколесом посреди оживленной дороги.
Отметим, на моноколесе можно разогнаться до 100 км/ч, а проехать на одной зарядке удастся почти 200 км.
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