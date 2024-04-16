Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

В сети проспойлерили изменения, планируемые на улице Гоголя в Днепре.
Улица может кардинально изменить свой облик и структуру. Изменения связаны с вероятным строительством нового ЖК на месте старых «екатерининок» по адресу ул. Гоголя дом №5 и №7.
Детали рассказали на портале «Новостройки Днепра». Эксклюзивные концепт-фото обнародовал известный исследователь архитектуры Днепра Никита Реутов.
На карте отмечено место, где хотят построить ЖК.
Вслед за строительством нового жилого комплекса планируют реконструировать и улицу. Ее хотят сделать частично пешеходной. Проспект, который проходит через середину улицы, объединят с ее левой частью.
В то же время дорога в сторону проспекта Яворницкого станет пешеходной, а путь с направлением движения от проспекта Яворницкого и в сторону улицы Шевченко будет двусторонним.
Под улицей и ЖК будет подземный паркинг, откуда можно будет выехать на проспект Яворницкого. Наземная часть улицы Гоголя будет полупешеходной. Повезет также велосипедистам – для них будут специальные дорожки.
Перестройка будет поэтапной. Начать работы могут на части улицы, которая стыкается с улицей Шевченко.
Относительно ЖК данных пока мало. Ожидается, что это будет шестиэтажка: пять этажей – жилые, а первый – коммерческий. Таким образом, комплекс впишется в район, ведь рядом все здания маловысотые.
Однако о сроках строительства или застройщике пока нет информации.
На фото дома, которые снесут.
Вид сверху.
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