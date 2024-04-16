Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

В Днепре могут реконструировать улицу Гоголя вслед за строительством нового ЖК.

Улица может кардинально изменить свой облик и структуру. Изменения связаны с вероятным строительством нового ЖК на месте старых «екатерининок» по адресу ул. Гоголя дом №5 и №7.

В сети проспойлерили изменения, планируемые на улице Гоголя в Днепре.

Вслед за строительством нового жилого комплекса планируют реконструировать и улицу. Ее хотят сделать частично пешеходной. Проспект, который проходит через середину улицы, объединят с ее левой частью.

В то же время дорога в сторону проспекта Яворницкого станет пешеходной, а путь с направлением движения от проспекта Яворницкого и в сторону улицы Шевченко будет двусторонним.

Под улицей и ЖК будет подземный паркинг, откуда можно будет выехать на проспект Яворницкого. Наземная часть улицы Гоголя будет полупешеходной. Повезет также велосипедистам – для них будут специальные дорожки.

Перестройка будет поэтапной. Начать работы могут на части улицы, которая стыкается с улицей Шевченко.

Относительно ЖК данных пока мало. Ожидается, что это будет шестиэтажка: пять этажей – жилые, а первый – коммерческий. Таким образом, комплекс впишется в район, ведь рядом все здания маловысотые.

Однако о сроках строительства или застройщике пока нет информации.

На фото дома, которые снесут.