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Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Сегодня 17:13
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В Днепре могут реконструировать улицу Гоголя вслед за строительством нового ЖК.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

В сети проспойлерили изменения, планируемые на улице Гоголя в Днепре.

Улица может кардинально изменить свой облик и структуру. Изменения связаны с вероятным строительством нового ЖК на месте старых «екатерининок» по адресу ул. Гоголя дом №5 и №7.

Детали рассказали на портале «Новостройки Днепра». Эксклюзивные концепт-фото обнародовал известный исследователь архитектуры Днепра Никита Реутов.

На карте отмечено место, где хотят построить ЖК.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Вслед за строительством нового жилого комплекса планируют реконструировать и улицу. Ее хотят сделать частично пешеходной. Проспект, который проходит через середину улицы, объединят с ее левой частью.

В то же время дорога в сторону проспекта Яворницкого станет пешеходной, а путь с направлением движения от проспекта Яворницкого и в сторону улицы Шевченко будет двусторонним.

Под улицей и ЖК будет подземный паркинг, откуда можно будет выехать на проспект Яворницкого. Наземная часть улицы Гоголя будет полупешеходной. Повезет также велосипедистам – для них будут специальные дорожки.

Перестройка будет поэтапной. Начать работы могут на части улицы, которая стыкается с улицей Шевченко.

Относительно ЖК данных пока мало. Ожидается, что это будет шестиэтажка: пять этажей – жилые, а первый – коммерческий. Таким образом, комплекс впишется в район, ведь рядом все здания маловысотые.

Однако о сроках строительства или застройщике пока нет информации.

На фото дома, которые снесут.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Въезд на паркинг будет рядом с памятником Гоголю, который немного «переедет».

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Будет много современного пространства для людей, а коммерция вдоль улицы станет еще дороже.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Вдоль обновленной улицы будет велодорожка.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

Вид сверху.

Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будет

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Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будетУкраїнська Новости Днепра про Улица Гоголя в Днепре может стать полупешеходной: как это будетРусский

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