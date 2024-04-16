На крики про допомогу відгукнулися сусіди: житель Дніпра бив свою тещу молотком

50-річну жінку ушпиталили до лікарні, повідомили в Нацполіції.
За замах на вбивство жінки правоохоронці Дніпра 15 квітня затримали 31-річного чоловіка. Підозрюваний завдав тещі молотком декілька ударів по голові.
Поліцію покликали сусіди, які почули, що в одній із квартир в будинку по вулиці Савкіна чутно крики про допомогу. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила обставини злочину.
З’ясувалося, що чоловік влаштував сварку в квартирі своєї тещі. Під час сутички підозрюваний, не втримавши агресії, схопив молоток та наніс ним понад п’ять ударів по голові своєї родички.
Чоловіка затримали, знаряддя злочину – вилучили. Дніпрянину оголосили про підозру в замаху на життя.
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