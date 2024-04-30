У Дніпрі вдруге за тиждень перевіряли інформацію про вибухівку в міськраді та всіх ТЦ

Дніпровські псевдомінувальники знову за своє.
Як повідомили у міськраді, минулої доби 29 квітня, до підрозділів ДСНС надійшло 3 повідомлення про замінування у Дніпрі. Серед них:
На місце виїжджали вибухотехніки Нацполіції, але на щастя, інформація про замінування не підтвердилася. Жодних вибухових предметів не знайдено.
Загалом протягом доби було обстежено 44 об’єктів.
Нагадаємо, 23 квітня вже надходило повідомлення про можливе мінування будівлі міської ради.
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