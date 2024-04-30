У Дніпрі вдруге за тиждень перевіряли інформацію про вибухівку в міськраді та всіх ТЦ

У Дніпрі вдруге за сім днів "мінували" міськраду.

Дніпровські псевдомінувальники знову за своє.

Як повідомили у міськраді, минулої доби 29 квітня, до підрозділів ДСНС надійшло 3 повідомлення про замінування у Дніпрі. Серед них:

будівлі Дніпровської міської ради

Дніпровського ліцею № 134

всіх торговельних центрів

На місце виїжджали вибухотехніки Нацполіції, але на щастя, інформація про замінування не підтвердилася. Жодних вибухових предметів не знайдено.

Загалом протягом доби було обстежено 44 об’єктів.

Нагадаємо, 23 квітня вже надходило повідомлення про можливе мінування будівлі міської ради.

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