У Дніпрі невідомі “замінували” міську раду: що відомо

23 квітня невідомі повідомили про замінування Дніпровської міської ради.
Про це розповіли на сайті органу місцевого самоврядування.
Поліція обстежила будівлю, жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на паркінгу ТРЦ «Мост-Сіті» “замінували” автомобілі. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату на вулиці, щоб налякати знайомого.
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