Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі невідомі “замінували” міську раду: що відомо

Сьогодні 10:18
просмотров

Поліція обстежила будівлю.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі

23 квітня невідомі повідомили про замінування Дніпровської міської ради.

Про це розповіли на сайті органу місцевого самоврядування.

Поліція обстежила будівлю, жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на паркінгу ТРЦ «Мост-Сіті» “замінували” автомобілі. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі чоловік підірвав гранату на вулиці, щоб налякати знайомого.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині на пожежі в житловому будинку постраждали дві людини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині на пожежі в житловому будинку постраждали дві людини

    Постраждалих госпіталізували до лікарні.

    У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19, серед них – діти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19, серед них – діти

    Піклуйтеся про себе та близьких і будьте здоровими!

    На Дніпропетровщині 9-річного хлопчика затягнуло до токарного верстату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    На Дніпропетровщині 9-річного хлопчика затягнуло до токарного верстату

    Потерпілого доставили до лікарні.

    Рекет та незаконні мільйони: експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру
    Новини Дніпра
    Вчора 17:45
    Рекет та незаконні мільйони: експосадовцю поліції з Дніпра оголосили нову підозру

    У Дніпрі оголосили нову підозру правоохоронцю, який раніше погрожував розправою…

    Наверх