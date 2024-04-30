Мешканці Дніпра можуть стати параюристами: як долучитись

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У наш час волонтерство стало потужним суспільним рухом та проявом самовідданої активності громадян. Якщо ви прагнете допомагати вразливим категоріям населення і маєте трохи вільного часу, запрошуємо приєднатися до проєкту «Волонтер БПД», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що система безоплатної правничої допомоги запустила цей проєкт 2021 року. Станом на жовтень 2023-го до нього вже залучено понад 600 волонтерів по всій Україні.
Що роблять волонтери БПД?
Чи потрібна юридична освіта? Ні. Волонтери не надають правничих послуг, а лише допомагають інформувати людей про можливість отримати їх безоплатно у системі БПД.
Хто ж такий параюрист? Це той самий волонтер, але в якого є функція перенаправлення особи, яка потребує допомоги, до системи БПД через спеціальний застосунок в смартфоні. Бути юристом для цього також не обов’язково.
Волонтерство у системі БПД можна поєднувати з іншими волонтерськими активностями, роботою тощо. Пропонують: досвід співпраці з системою надання безоплатної правничої допомоги для покращення власного рівня правових знань; можливість пройти безкоштовне навчання (тренінги, курси, семінари тощо) як у сфері волонтерської діяльності, так і в правовій сфері, а також розширити ділові контакти, покращити навички комунікації, – зазначили у міській раді.
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