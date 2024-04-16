На крики о помощи отозвались соседи: житель Днепра избивал свою тещу молотком

Мужчина во время ссоры несколько раз ударил свою тещу молотком по голове.

50-летнюю женщину госпитализировали в больницу, сообщили в Нацполиции.

За покушение на убийство женщины правоохранители Днепра 15 апреля задержали 31-летнего мужчину. Подозреваемый нанес теще молотком несколько ударов по голове.

Полицию позвали соседи, которые услышали, что в одной из квартир в доме по улице Савкина слышны крики о помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила обстоятельства преступления.

Выяснилось, что мужчина устроил ссору в квартире своей тещи. Во время стычки подозреваемый, не удержав агрессии, схватил молоток и нанес им более пяти ударов по голове своей родственницы.

Мужчину задержали, орудие преступления – изъяли. Днепрянину объявили о подозрении в покушении на жизнь.

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