На крики о помощи отозвались соседи: житель Днепра избивал свою тещу молотком

50-летнюю женщину госпитализировали в больницу, сообщили в Нацполиции.
За покушение на убийство женщины правоохранители Днепра 15 апреля задержали 31-летнего мужчину. Подозреваемый нанес теще молотком несколько ударов по голове.
Полицию позвали соседи, которые услышали, что в одной из квартир в доме по улице Савкина слышны крики о помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила обстоятельства преступления.
Выяснилось, что мужчина устроил ссору в квартире своей тещи. Во время стычки подозреваемый, не удержав агрессии, схватил молоток и нанес им более пяти ударов по голове своей родственницы.
Мужчину задержали, орудие преступления – изъяли. Днепрянину объявили о подозрении в покушении на жизнь.
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