Полум’ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежа

17 квітня о 15:04 до рятувальників надійшло повідомлення про займання квартири у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Кобзаря міста Першотравенськ Синельниківського району.
Приїхавши на місце події рятувальники встановили, що полум’ям охоплені балкони з другого по четвертий поверх будинку, зайнялося й домашнє майно всередині трьох помешкань. Загальна площа пожежі склала 60 кв.м.
Через годину вогонь загасили. Загиблих та травмованих немає.
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