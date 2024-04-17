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  • Полум’ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежа

Полум’ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежа

Сьогодні 21:27
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У Першотравенську гасили масштабну пожежу.

Новости Днепра про Полум'ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежа

17 квітня о 15:04 до рятувальників надійшло повідомлення про займання квартири у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Кобзаря міста Першотравенськ Синельниківського району.

Приїхавши на місце події рятувальники встановили, що полум’ям охоплені балкони з другого по четвертий поверх будинку, зайнялося й домашнє майно всередині трьох помешкань. Загальна площа пожежі склала 60 кв.м.

Через годину вогонь загасили. Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про Полум'ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежа

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Новости Днепра про Полум'ям охопило з 2-го по 5-поверхи: у Першотравенську сталася серйозна пожежаУкраїнська

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