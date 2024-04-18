Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

Сегодня 09:36
просмотров

В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.

Новости Днепра про В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у наркосбытчиков свертки с психотропами, которые были тщательно подготовлены к сбыту.

14 апреля сотрудники отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции задержали 20 и 22-летних горожан на улице Старосамарская Набережная. Мужчины имели при себе расфасованные и подготовленные к сбыту слип-пакеты с запрещенными веществами и мобильный телефон с фотографиями мест тайников, — говорится в сообщении правоохранителей.

Незаконную деятельность мужчин прекратили 16 апреля, когда 22-летний мужчина делал закладки возле одного из домов по улице Городского Леса.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 ККУ.

Теперь им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиковУкраїнська Новости Днепра про В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепровском районе горели торговые павильоны
    Новости Днепра
    Сегодня 09:55
    В Днепровском районе горели торговые павильоны

    Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом
    Новости Днепра
    Сегодня 08:57
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

    В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.

    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками
    Новости Днепра
    Сегодня 07:59
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

    Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.

    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд

    Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.

    Последние новости

    В Днепровском районе горели торговые павильоны
    В Днепровском районе горели торговые павильоны

    Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

    Сегодня 09:55
    просмотров
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом
    В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

    В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.

    Сегодня 08:57
    2
    просмотров
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками
    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

    Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.

    Сегодня 07:59
    1
    просмотров
    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд
    Воспитанник ФК «Днепр» Артем Довбик побил 30-летний голевой рекорд

    Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.

    Сегодня 06:45
    3
    просмотров
    Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь
    Погода на 18 апреля: в Днепре будет облачно, возможен дождь

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату
    Днепр и область зацепят неожиданные заморозки: метеорологи назвали дату

    Украину немного "поморозит".

    Вчера 21:53
    7
    просмотров
    Пламем охватило со 2-го по 5-этажи: в Первотравенске произошел серьезный пожар
    Пламем охватило со 2-го по 5-этажи: в Первотравенске произошел серьезный пожар

    В Першотравенске тушили масштабный пожар.

    Вчера 21:27
    9
    просмотров
    Обворовавший «Аврору» житель Павлограда избил продавщиц, которые хотели его остановить
    Обворовавший «Аврору» житель Павлограда избил продавщиц, которые хотели его остановить

    В Павлограде на Днепропетровщине будут судить грабителя, избившего продавщиц.

    Вчера 20:49
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы
    В Днепре на проспекте Яворницкого на головы людей осыпаются аварийные балконы

    На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.

    Вчера 20:12
    6
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли поле редких краснокнижных тюльпанов (ФОТО)
    На Днепропетровщине нашли поле редких краснокнижных тюльпанов (ФОТО)

    Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.

    Вчера 19:24
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх