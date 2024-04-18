В Днепре полиция задержала троих мужчин, которые делали закладки наркотиков

В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у наркосбытчиков свертки с психотропами, которые были тщательно подготовлены к сбыту.

14 апреля сотрудники отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции задержали 20 и 22-летних горожан на улице Старосамарская Набережная. Мужчины имели при себе расфасованные и подготовленные к сбыту слип-пакеты с запрещенными веществами и мобильный телефон с фотографиями мест тайников, — говорится в сообщении правоохранителей.

Незаконную деятельность мужчин прекратили 16 апреля, когда 22-летний мужчина делал закладки возле одного из домов по улице Городского Леса.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 ККУ.

Теперь им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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