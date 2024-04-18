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У Дніпрі на вулиці Надії Алексєєнко горів житловий будинок

Сьогодні 08:57
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У Дніпрі вчора пізно ввечері сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Надії Алексєєнко горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився о 21:37 на вулиці Надії Алексєєнко, у Чечелівському районі міста

По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що горить дах та оздоблення стін одноповерхового житлового будинку на площі 50 кв.м, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Займання ліквідували за 40 хвилин, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про нічну атаку безпілотників на Дніпропетровщину.

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