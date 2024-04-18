У Дніпрі поліція затримала трьох чоловіків, які робили закладки наркотиків

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у наркозбувачів згортки з психотропами, які були ретельно підготовлені до збуту.
14 квітня працівники відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції затримали 20 та 22-річних містян на вулиці Старосамарська Набережна. Чоловіки мали при собі розфасовані та підготовлені до збуту сліп-пакети із забороненими речовинами, та мобільний телефон з фотознімками місць схованок, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Незаконну діяльність чоловіків припинили 16 квітня, коли 22-річний чоловік робив закладки біля одного з будинків по вулиці Міського Лісу.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ.
Тепер їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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