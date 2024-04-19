Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом

В Днепре на улице Мандрыковской разрушился дом, стоявший здесь с 1885 года.

Исследовательница истории Днепра Елена Присягина обратила внимание на разрушенный дом на пересечении улицы Мандрыковской и Благодатного спуска. Это самое начало улицы Мандрыковской. На перекрестке с Благодатным спуском. Здесь стоял красивый трехэтажный дом. Увидела фото 7-летней давности на Google Maps. Искала это здание, но нашла руины, — написала Елена в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав — Днепропетровск». Сохранились только архивные снимки этого дома из Google Maps.

Сейчас на этом месте развалины.

На углу Благодатного спуска и улицы Мандрыковской располагалось трехэтажное здание, которое по преданию местных жителей, появилось здесь еще в 1885 году. Горожане сначала предположили, что здание разрушилось из-за «прилета», однако дома рядом невредимы.

По словам местных жителей, три года назад в доме произошел пожар, после которого от здания остались только развалины. Днепряне говорят, что и до этого трехэтажка была в аварийном состоянии.

Директор Технического музея «Машины времени» Михаил Прудников предполагает, что «хозяйственные» соседи разбирают его на части, ведь если дому действительно более 130 лет, то кирпич, из которого он построен, может быть ценным и пойти на продажу какому-нибудь коллекционеру за немалые деньги.

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