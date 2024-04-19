Разбирают на кирпичи: в Днепре на Мандрыковской разрушился 130-летний 3-этажный дом

Исследовательница истории Днепра Елена Присягина обратила внимание на разрушенный дом на пересечении улицы Мандрыковской и Благодатного спуска.
Это самое начало улицы Мандрыковской. На перекрестке с Благодатным спуском. Здесь стоял красивый трехэтажный дом. Увидела фото 7-летней давности на Google Maps. Искала это здание, но нашла руины, — написала Елена в Facebook-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав — Днепропетровск».
Сохранились только архивные снимки этого дома из Google Maps.
На углу Благодатного спуска и улицы Мандрыковской располагалось трехэтажное здание, которое по преданию местных жителей, появилось здесь еще в 1885 году. Горожане сначала предположили, что здание разрушилось из-за «прилета», однако дома рядом невредимы.
По словам местных жителей, три года назад в доме произошел пожар, после которого от здания остались только развалины. Днепряне говорят, что и до этого трехэтажка была в аварийном состоянии.
Директор Технического музея «Машины времени» Михаил Прудников предполагает, что «хозяйственные» соседи разбирают его на части, ведь если дому действительно более 130 лет, то кирпич, из которого он построен, может быть ценным и пойти на продажу какому-нибудь коллекционеру за немалые деньги.
Читайте также:
Автор:
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру…
В Днепре уточнили информацию о разрушении в результате ракетного удара.
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
В результате обстрела Днепра 19 апреля прямым попаданием уничтожило квартиру сотрудника ДНУ.
В Днепре уточнили информацию о разрушении в результате ракетного удара.
Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.
Ряд электричек и пригородных поездов остановит движение.
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
К сожалению, это все утешительные новости в настоящее время.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!