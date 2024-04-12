«Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

Об этом заявили сотрудники департамента по самоорганизации населения. Они предполагают, что офис атаковала вражеская диверсионно-разведывательная группа.

По словам чиновников, «прослушку» нашли за подоконником. Заметили непонятное устройство из-за того, что на фасаде осыпалась штукатурка.

Обследовав их изнутри, было обнаружено просверленное отверстие в стеклопакете, в которое был вставлен специально созданный чувствительный микрофон и вмонтировано под отливом специальное техническое средство негласного получения информации, которое работало и использовалось, — говорится в сообщении.

Работу устройства снабжали несколько десятков аккумуляторов, которые тоже прицепили к подоконнику, а информацию через микрофон передавали в режиме «онлайн». Полученные данные сразу удалялись.

Вероятные диверсанты попали на записи камер видеонаблюдения. Чтобы подложить «прослушку», они привлекли спецтехнику. На видео видно, как несколько автомобилей останавливаются у офиса в ночь на 28 марта.

У сотрудников департамента есть две версии:

Первая — муртады агрессора хотели узнать, как в г.Днепр так быстро удается ликвидировать последствия российской агрессии против Украины, прилетов российских ракет и дронов и заодно выведать секреты термомодернизации, тонкости ремонта кровли и межпанельных швов. Вторая — что отобранные из лучших выпускников худших российских ПТУ «агенты ГРУ» просто ошиблись адресом, и вместо окон здания полиции, ТЦК или ГСЧС, «впиндюрили» по ошибке свои микрофоны в департамент по самоорганизации населения, — говорится в сообщении.

Представители департамента уже обратились в СБУ и Нацполицию, чтобы правоохранители установили «шпионов». Пока неизвестно, как долго на территории города действовала «спящая ДРГ», а также кто к этому причастен.

Совершенно непонятно, сколько «дремала» эта «спящая ДРГ» в Днепре, откуда «мамкины шпионы» достали автобашню и автомобили с местными номерами и как их преступная деятельность даже в комендантский час не попала в поле зрения соответствующих правоохранительных органов. Впрочем, вся диверсионная операция была так «хорошо реализована», что попала на кучу камер внешнего наблюдения города. Мы обратились в СБУ и Нацполицию и предоставили им всю имеющуюся у нас информацию и надеемся на скорейшее и эффективное расследование этого вопиющего возмутительного факта! — говорится в сообщении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: