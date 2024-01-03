Без алкоголю та не більше ніж 30 секунд: лікар дав поради мешканцям Дніпра напередодні Водохреща

Цього року українці вперше будуть відзначати Водохреще за новим церковним календарем, тобто 6 січня.

Зазначимо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. У зв’язку з цим усі неперехідні церковні свята – ті, які мають фіксовану дату, тепер відзначають на 13 днів раніше.

Напередодні Водохреща медики дали кілька порад для тих, хто на це свято звик занурюватися. Сімейний лікар Андрій наголошує, що за декілька днів підготувати організм до крижаного занурення неможливо.

Особливо купання в ополонці може бути небезпечним для людей з серцево-судинними захворюваннями, після інфаркту чи інсульту. Людям з обмеженою рухливістю, а також для гіпертоніків занурення протипоказане. Адже купання у крижаній воді може спровокувати серцево-судинну кризу тощо, – зазначив медик.

Він застеріг: вживати алкоголь ні в якому разі не можна – ні до, ні після занурення. А перед – обов’язково треба поїсти та зробити руханку.

Треба занурюватися виключно у спеціально відведених місцях. Там чергуватимуть рятувальники, щоб у разі необхідності надати допомогу. За декілька годин до занурення треба поїсти. Далі — зробити інтенсивну руханку. Мати при собі теплий сухий одяг. В ополонці треба перебувати не більше ніж 30 секунд. Потім одразу розтертися сухим рушником, одягтися й випити гарячого чаю. У жодному разі не можна вживати алкоголь – ні до, ні після занурення, — підкреслив сімейний лікар.

Якщо ви цьогоріч уперше хочете зануритись в ополонку, то не забудьте проконсультуватися у сімейного лікаря.

Це добра практика, адже вимірюється тиск у людини, виявляються протипоказання, — підсумовує лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поет та морж з Кривого Рогу хоче встановити незвичний Національний рекорд України.

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