У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережу

За даними слідства, підозрюваний – уродженець бурятської арср, який проживає у Дніпрі, здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП міста під час виконання ними службових обов’язків. У подальшому чоловік поширював контент на власній сторінці у соціальній мережі «ТіkТоk», що дає можливість ідентифікації на місцевості.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.
За процесуального керівництва обласної прокуратури уродженцю бурятської арср повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що за поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років.
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