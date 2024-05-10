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  • У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережу

У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережу

Сьогодні 15:39
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Чоловіку, який фіксував роботу районних ТЦК та СП та «зливав» відео та фото у соцмережу, повідомили про підозру.

Новости Днепра про У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережу

За даними слідства, підозрюваний – уродженець бурятської арср, який проживає у Дніпрі, здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП міста під час виконання ними службових обов’язків. У подальшому чоловік поширював контент на власній сторінці у соціальній мережі «ТіkТоk», що дає можливість ідентифікації на місцевості.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

За процесуального керівництва обласної прокуратури уродженцю бурятської арср повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Новости Днепра про У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережу

Нагадаємо, раніше ми писали, що за поширення інформації про місця роботи ТЦК можна потрапити за ґрати на 8 років.

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Новости Днепра про У Дніпрі уродженець бурятської арср фіксував роботу районних ТЦК та «зливав» відео у соцмережуУкраїнська

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