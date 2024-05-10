В Днепре уроженец бурятской арср фиксировал работу районных ТЦК и «сливал» видео в соцсеть

По данным следствия, подозреваемый — уроженец бурятской арср, проживающий в Днепре, осуществлял скрытую фото- и видеосъемку сотрудников районных ТЦК и СП города во время выполнения ими служебных обязанностей. В дальнейшем мужчина распространял контент на собственной странице в социальной сети «ТікТок», что дает возможность идентификации на местности.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
Под процессуальным руководством областной прокуратуры уроженцу бурятской арср сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, что за распространение информации о местах работы ТЦК можно попасть за решетку на 8 лет.
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