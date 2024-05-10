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  • Представники ТЦК та поліції зупинили Монатіка у центрі Києва: співак прокоментував – “На обліку стою”

Представники ТЦК та поліції зупинили Монатіка у центрі Києва: співак прокоментував – “На обліку стою”

Сьогодні 14:15
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Монатік зазначив, що це вже не перша перевірка.

Новости Днепра про Представники ТЦК та поліції зупинили Монатіка у центрі Києва: співак прокоментував -

Сьогодні, 10 травня, у центрі Києва представники ТЦК та поліції зупинили відомого українського співака Монатіка. Виконавець спокійно сприйняв таку перевірку. Як виявилось, у співака просто перевірили документи.

Згодом артист прокоментував цю подію на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що це вже не перша перевірка, та додав, що він стоїть на військовому обліку, дані поновив.

Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали, чи оновив дані, та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами, і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили, – написав співак.

Новости Днепра про Представники ТЦК та поліції зупинили Монатіка у центрі Києва: співак прокоментував -

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Новости Днепра про Представники ТЦК та поліції зупинили Монатіка у центрі Києва: співак прокоментував - Українська

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