На Дніпропетровщині шахраї під приводом допомоги виманювали гроші з родичів поранених військових

На Дніпропетровщині винесли вирок шахраям, які виманювали гроші з волонтерів та рідних загиблих військових.

Троє жителів Кам’янського району обманювали волонтерів та українських військових. Для цього вони знаходили в соцмережах дописи, в яких люди просили про допомогу в зборі коштів на лікування чи реабілітацію поранених бійців.

Потім шахраї, видаючи себе за представників міжнародних благодійних організацій, писали рідним чи волонтерам, які збирали кошти, з пропозицією надати фінансову допомогу у валюті.

Коли люди погоджувалися на пропозицію, аферисти під виглядом конвертування коштів отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. У результаті родичі або волонтери нічого не отримували, а навпаки – з їхніх рахунків зникали чималі суми грошей.

Гроші шахраї переказували на спеціальні рахунки, після чого розподіляли між собою. Аферистам вдалося заробити щонайменше 1,3 млн гривень.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, усіх трьох здирників засудили. Організатор групи отримав 9,5 років, а двоє учасників – до 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією.

Наразі накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби учасників групи та вилучені під час обшуків грошові кошти, які мають піти на відшкодування завданих збитків потерпілим.

Поки що людям вдалося повернути майже 330 тис грн.

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