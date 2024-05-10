На Днепропетровщине мошенники под предлогом помощи выманивали деньги из родных раненых военных

Трое жителей Каменского района обманывали волонтеров и украинских военных. Для этого они находили в соцсетях сообщения, в которых люди просили о помощи в сборе средств на лечение или реабилитацию раненых бойцов.
Затем мошенники, выдавая себя за представителей международных благотворительных организаций, писали родным или волонтерам, которые собирали средства, с предложением предоставить финансовую помощь в валюте.
Когда люди соглашались на предложение, аферисты под видом конвертации средств получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших. В результате родственники или волонтеры ничего не получали, а наоборот – с их счетов исчезали немалые суммы денег.
Деньги мошенники переводили на специальные счета, после чего распределяли между собой. Аферистам удалось заработать не менее 1,3 млн гривен.
По информации Днепропетровской областной прокуратуры, всех троих вымогателей осудили. Организатор группы получил 9,5 лет, а двое участников – до 8,5 лет лишения свободы с конфискацией.
В настоящее время наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства участников группы и изъятые во время обысков денежные средства, которые должны пойти на возмещение нанесенного ущерба потерпевшим.
Пока людям удалось вернуть почти 330 тыс грн.
Читайте также:
Автор:
В результате обстрелов автовокзал в Днепре очень пострадал и нуждается…
Днепр – город на холмах. Часть оврагов и низин образовалась…
После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная…
26-летний мужчина напал на пенсионерку, которая вместе с ним ехала…
В результате обстрелов автовокзал в Днепре очень пострадал и нуждается в помощи в восстановлении.
Днепр – город на холмах. Часть оврагов и низин образовалась из-за особенностей грунта и невнимательности архитекторов. Например, популярный среди бегунов стадион «Славутич» был когда-то глубоким оврагом.
После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная ситуация с энергетикой.
26-летний мужчина напал на пенсионерку, которая вместе с ним ехала в лифте.
Дефицит электроэнергии сохраняется, для промышленности ограничение потребления действует с 18:00 до 07:00!
Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.
Днепр и Острава стали городами-побратимами!
Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.
Хорошего дня, друзья!
Днепровая акула поразила зрителей фестиваля воздушных змеев в Италии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!