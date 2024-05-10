На Днепропетровщине мошенники под предлогом помощи выманивали деньги из родных раненых военных

В Днепропетровской области вынесли приговор мошенникам, которые выманивали деньги из волонтеров и родных погибших военных.

Трое жителей Каменского района обманывали волонтеров и украинских военных. Для этого они находили в соцсетях сообщения, в которых люди просили о помощи в сборе средств на лечение или реабилитацию раненых бойцов.

Затем мошенники, выдавая себя за представителей международных благотворительных организаций, писали родным или волонтерам, которые собирали средства, с предложением предоставить финансовую помощь в валюте.

Когда люди соглашались на предложение, аферисты под видом конвертации средств получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших. В результате родственники или волонтеры ничего не получали, а наоборот – с их счетов исчезали немалые суммы денег.

Деньги мошенники переводили на специальные счета, после чего распределяли между собой. Аферистам удалось заработать не менее 1,3 млн гривен.

По информации Днепропетровской областной прокуратуры, всех троих вымогателей осудили. Организатор группы получил 9,5 лет, а двое участников – до 8,5 лет лишения свободы с конфискацией.

В настоящее время наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства участников группы и изъятые во время обысков денежные средства, которые должны пойти на возмещение нанесенного ущерба потерпевшим.

Пока людям удалось вернуть почти 330 тыс грн.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: